Tatlıses'in kazasında flaş gelişme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Gültekin Gülsoy'un kanında 0.10 promil alkol tespit edildiği belirtildi.

Kapuz Caddesi'nden dün saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki 35 GH 063 plakalı ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüs, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobilin ön kısmına çarparken, kamyon ve minibüs uçuruma düştü.

Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmazken, kamyonet sürücüsü Gültekin Gülsoy'un kanında 0.10 promil alkol tespit edildiği belirtildi. Gülsoy, ifadesinde ise kaygan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini, kazanın şokunu yaşadığını söyledi.