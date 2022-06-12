  • BIST 2.543,10
  • Altın 1029.51
  • Dolar 17.1096
  • Euro 18.0038
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

Tavşanların kavgası fotokapan ile görüntülendi

Artvin'de ormanlık alanda iki tavşanın kavga ettiği görüntüler fotokapanla kaydedildi.
Tavşanların kavgası fotokapan ile görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünce kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için kentin farklı noktalarındaki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlardan birine, iki tavşanın arka ayakları üzerine kalkarak ön ayaklarıyla birbirine vurduğu anların görüntüsü yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, kısa sürede 10 binlerce beğeni topladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küçükçekmece'de iş hanının teras katı alev alev yandı10 Haziran 2022 Cuma 22:02
  • Çanakkale- İzmir arasında, 'Orman Vatandır Bisiklet Turu' başladı10 Haziran 2022 Cuma 20:06
  • Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı09 Haziran 2022 Perşembe 22:10
  • Arnavutköy’de yangında can pazarı bebeği atmaya çalıştı, son anda vazgeçti09 Haziran 2022 Perşembe 22:09
  • Beylikdüzü'nde durakta yoğunluk olunca yolcu metrobüsün önünü kesti09 Haziran 2022 Perşembe 21:20
  • Bursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı09 Haziran 2022 Perşembe 20:22
  • Esnaf kavgasını ayıran bir kişi hastanelik oldu, bir kişi ise canlı yayın yaptı09 Haziran 2022 Perşembe 20:22
  • Erzincan'da sağanak sele dönüştü09 Haziran 2022 Perşembe 20:21
  • Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu09 Haziran 2022 Perşembe 19:05
  • Bodrum'da park halindeki minibüs yandı, o anlar kamerada09 Haziran 2022 Perşembe 18:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti