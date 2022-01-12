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Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 16,1 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Kasım 2021’de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 197 bin 334 tona çıkarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 düşerek 1,6 milyar adede geriledi.
Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 16,1 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Kasım 2021’de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 197 bin 334 tona çıkarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 düşerek 1,6 milyar adede geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2021'e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın kasım ayında 197 bin 334 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,1 arttı.

Bu dönemde 1 milyar 626 milyon 752 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken, bu alanda yıllık bazda yüzde 3,9 düşüş gözlemlendi.

Geçen yılın kasım ayında 108 milyon 308 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Kasım 2020'ye kıyasla yüzde 13,7 arttı.

Söz konusu dönemde hindi etinin 4 bin 502 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 1,9 düşüş görüldü.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde, yıllık bazda tavuk eti üretimi yüzde 4,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 2,5 arttı, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,4 ve hindi eti üretimi yüzde 14,8 azaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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