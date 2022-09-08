Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç Ankaragücü ile anlaştı!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç birer yıllığına Ankaragücü'ne kiralandı.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takım Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

Taylan ve Emre Kılınç'ın yeni takımı

Galatasaray'da son gün yapılan transferler sonrası bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Kadroda düşünülmeyen ve Süper Lig 'den bir çok talibi olan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yeni takımları belli oldu. İki futbolcu da başkent ekibi Ankaragücü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bugün imzayı atacaklar!

Taylan - Emre Kılınç ikilisi bugün öğle saatlerinde Ankaragücü ile birer yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacaklar. İki futbolcunun maaşını da Ankaragücü karşılaşacak.

Ayrılıklar devam edecek!

Galatasaray'da Juan Mata transferi sonrası yabancı sayısı 17'ye yükseldi. Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen'e 21 yaş altı oyuncu kontenjanından lisans çıkartılacak ancak bu durumda yabancı sayısı 15 oluyor. Bu nedenle Galatasaray Luyindama ile yolları ayırıyor. Deneyimli savunca oyuncusunun Antalyaspor ile anlaştığı ve bugün Akdeniz ekibine imza atacağı belirtiliyor.