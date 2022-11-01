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Tayland’da ölü balina kıyıya vurdu

Tayland'ın Racha Adası’nın güney sahiline, ölü balina vurdu.
Tayland’da ölü balina kıyıya vurdu

Tayland’ın ünlü tatil bölgesi Phuket'e bağlı Racha Adası’nın güney sahilinde, yerliler tarafından kıyıya vurmuş ölü bir balina bulundu.

Tayland Deniz ve Kıyı Departmanı'na bağlı Phuket Marina Biyolojik Merkezi yetkilileri, yapılan incelemede balinanın iç organlarının ve midesinin çürümesi nedeniyle ölüm nedeninin tespit edilemediğini, alınan örneklerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiğini açıkladı.

Ölüm nedeni

Bryde balinası türünden olduğu tespit edilen 17 metre uzunluğunda ve yaklaşık 3 ton ağırlığındaki dişi balinanın 3 veya 4 hafta önce öldüğü tahmin ediliyor.

Yapılan inceleme sırasında balinanın bağırsaklarında küçük bir plastik kova bulunurken yetkililer, balinanın ölüm nedeninin söz konusu kova olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

İHA'nın haberine göre; yapılan inceleme ve otopsinin ardından balina kıyıdan denize çekilerek açığa doğru itildi.

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