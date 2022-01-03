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Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem!

Tayvan'ın doğu kıyısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem!

Tayvan'ın güney kıyılarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pazartesi akşamı gerçekleşen sarsıntının başkent Taipei'deki binaları salladığı bildiriliyor.

Taipei'deki AFP muhabiri, depremin 20 saniye kadar sürdüğünü, binaların sağa sola hareket ettiğini bildirdi. Depremin merkez üssü, Hualien şehrine 64 kilometre, Taipei'ye ise yaklaşık 150 kilometre  uzaklıkta.

Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, Tayvan'ın tam üstünden geçiyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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