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Tazminatını alamayan işçi, belediyenin makam aracını haczettirdi

Kırşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışırken işten çıkarılan Serkan Dönmez, tazminatı 60 bin TL alacağı için belediyenin makam aracını haczettirdi.
Tazminatını alamayan işçi, belediyenin makam aracını haczettirdi

Kırşehir Belediyesi'nde 2014 yılında aşçı olarak işe başlayan Serkan Dönmez, çalıştığı sürenin son 2 yılını Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde işçi olarak geçirdi. 8 yılın sonunda işine son verilen Serkan Dönmez, belediyeye karşı tazminat davası açtı. Açılan davada Serkan Dönmez, 60 bin TL tazminat hakkı kazandı.

Parası ödenmeyen Dönmez’in hak ettiği tazminat bedeli icraya konuldu. Dönmez, icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağı 60 bin TL’nin tahsili için Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz’a tahsis edilen 40 BE 002 plakalı makam aracını haczettirdi. Çekiciye yüklenen otomobil otoparka götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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