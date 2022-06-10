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TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin siyasi iktidarlarla hiçbir zaman alıp veremediği olmaz

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Avukat Erinç Sağkan, "TBB’nin siyasi iktidarlarla hiçbir zaman bir alıp veremediği durum olmaz" dedi.
TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin siyasi iktidarlarla hiçbir zaman alıp veremediği olmaz

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve Gümüşhane Başsavcısı Veli Ecir’i makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden sonra açıklamalarda bulunan Sağkan, Türkiye Barolar Birliği'nin görevi ve yetkisinin avukatlık kanunda belirlendiğini belirterek, "Avukatlık kanunu açıktır. TBB’yi bir meslek örgütü olarak, mesleğin sorunlarını çözmek, çözümü için çaba sarf etmek ve meslektaşların sorunlarıyla ilgilenir. Bunların yanına hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, insan haklarını korumak ve bu kanunlara işlevlik kazandırmaktır. Genel kurulumuzda bir söz vermiştik. Baro, avukat yalnız ve hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak. Bu sözümü kanundan aldığımız yetki çerçevesinde yerine getirmeye çalışan bir meslek örgütüyüz" diye konuştu. 

TBB'nin önceki dönem başkanı Metin Feyzioğlu'nun bugün özel bir televizyon kanalında birlik hakkındaki açıklamalarını da değerlendiren Sağkan, "Tabi ki seçimler kazanılır ve kaybedilir. Ancak kaybetmenin travmasını atlatamamış olmayı kamuoyunun takdirine bırakmak gerekiyor. Sayın birlik başkanı konuşmasında kendisini sayın Cumhurbaşkanı ile eşitleyen bir söylemde bulundu. Bu travmanın artık bu noktaya gelmesini üzüntülüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. TBB’nin siyasi iktidarlarla hiçbir zaman bir alıp veremediği durum olmaz. TBB bu ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanmasında garanti merkezi olan bir kurumdur. TBB insan haklarının savunmasında yurttaşı yalnız bırakmayacak bir kurumdur. Bizim sınırlarımız, yetkilerimiz, görevimiz kanunla belirlenmiştir. TBB kanunla belirlenen görevlerini sorumluluklarını en iyi şekilde yapmaya çalışmaktadır” dedi. 

TBB Başkanı Sağkan, Şanlıurfa Müftülüğü tarafından ‘Çocuk yaşta ve zorla evliliklerle mücadele’ kapsamında organize edilen etkinliğe davet edilen Avukat Cemile Didem Karaboğa'nın bir din görevlisi tarafından eteğinin boyu nedeniyle ‘Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz’ diye uyarıldığı olaya ilişkin de "Bir avukatın eğitim verirken, gönüllü olarak gittiği bir kurumda etek boyu üzerinden bir tartışma yaşandı. Türkiye’nin bu tartışmalardan neler çektiğini ülkemizi modern dünyanın dışına ne kadar ittiğini hepimiz biliyoruz. Bir meslektaşımıza böyle bir tavır sergilenmesine karşı çıkarız. Türkiye’de artık kimsenin kılığına, kıyafetine, inancına, yönelimine karışılmasına karşıyız ve karşı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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