TBF Başkanı Türkoğlu: Türk basketbolu en iyi yıllarından birini geçirdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Hem liglerdeki mücadele hem de Avrupa'da bizi temsil eden kulüplerimizin başarısıyla Türk basketbolu en iyi yıllarından birini geçirdi." dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden takımların Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini, liglerin de çok çekişmeli geçtiğini dile getirdi.

Sezonun ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan ve sarı-lacivertli takımın şampiyonluğa ulaştığı play-off final serisiyle sonlandığını anlatan Türkoğlu, iki takımı da performanslarından dolayı tebrik etti.

Türkoğlu, basketbolda yapılan yatırımların karşılık bulduğunu aktararak, "Hem liglerdeki mücadele hem de Avrupa'da bizi temsil eden kulüplerimizin başarısıyla Türk basketbolu en iyi yıllarından birini geçirdi. Federasyon olarak çok mutlu olduk. Kulüplerimizin düzgün, ileriye dönük yatırımlarının böyle karşılık bulması bizi her zaman mutlu etmiştir. Bundan sonra da yapacakları güzel yatırımlar için şimdiden teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde, Bahçeşehir Koleji'nin de FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene Türk basketbolu, Avrupa'da gerçekten çok iyi işler yaptı. Ülkemize iki kupa geldi. Kadınlarda hem FIBA Avrupa Ligi hem de FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğu son anda kaçırdık. Erkeklerde Türk takımları son 6 yılda Avrupa Ligi'nde final oynarken, 3 kez kupayı ülkemize getirdi. Bu sene Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası'nda final oynadı. Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu. Diğer takımlarımızın da sergilediği mücadele, Türk basketbolunun artık Avrupa'da üst seviyede olduğunun göstergesidir. Bütün takımlarımızı gönülden kutluyoruz. Umarım Türk basketbolu en üst seviyede kalmaya devam eder."

Avrupa kupalarında elde edilen başarılar ile liglerde çekişmeli mücadelenin taraftarı da salona çektiğini vurgulayan Türkoğlu, "Seyircinin çok önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes-Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka yarı final serileri ile final serisindeki maçlarda tribünler tamamen doldu. Galatasaray taraftarının tekrar salonda yoğun bir şekilde yer alması bizi heyecanlandırdı. Beşiktaş taraftarı da takımlarının maçlarına büyük ilgi gösteriyor. Bunları görmek sevindirici. Dolu tribünlere oynamak, oyuncuların enerjisini ve motivasyonunu her zaman üst seviyeye çıkarır. Maçların televizyonda çok izlenmesi de mutluluk verici. Önümüzdeki yıllarda daha iyi işler yapmak için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Açık kanalda yayın için çalışmalarımızın sonuna geldik"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi maçlarının açık kanaldan yayınlanması için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Konuyla ilgili federasyonun seçim sürecinde de çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Türkoğlu, "Yeni sezonda maçların açık kanaldan yayınlanması için çalışmalarımızın sonuna geldik. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bu konuda bize verdiği söz ve destek için çok teşekkür ediyoruz. Basketbolun gelişmesi ve yayılması için bize çok destek verdi." diye konuştu.

Alt liglerde de sezonun çekişmeli geçtiğini anlatan Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi'nin her geçen gün geliştiğini vurgulayarak, "Bu ligde hafta sonunda yapılan final maçlarının 5-6 bin seyirciyle oynanması iyi işler yaptığımızın göstergesi. Kulüplerimize altyapıya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu gençlerimizin takımlarında daha fazla süre aldığı ve milli takımlarda boy göstereceği bir süreç de yaşarız." şeklinde görüş belirtti.

"Milli takımda başarıların gelmesi gerektiğine inanıyoruz"

Hidayet Türkoğlu, yeni dönemde A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan başarı beklediklerini ifade etti.

Ay-yıldızlı takımda başantrenörlük görevine Ergin Ataman'ın getirildiğini hatırlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Milli takım bizim için her zaman ayrı bir heyecan olmuştur. Yeni koçumuz ile birlikte önemli bir sürece giriyoruz. Önce 2023 Dünya Kupası eleme maçları, ardından da Avrupa Şampiyonası var. Yeni antrenörümüz, NBA'deki kardeşlerimiz ve burada tecrübe kazanmış oyuncularımızla inşallah iyi bir kamp süreci geçirip, şampiyonaya hazır şekilde gideriz. İyi oynayıp, ülkemiz için güzel bir sonuç elde edersek, basketbolumuz hem kulüpler hem de milli takım bazında iyi bir yıl geçirmiş olacak. Her zaman Avrupa ve dünya şampiyonalarında bulunmamız gerekiyor. İlk hedef her zaman bu olmalı. Jenerasyon değişikliği ve genç oyuncuların tecrübe kazanmasıyla, başarıların gelmesi gerektiğine inanıyoruz. İnşallah istediğimiz başarıları, milli takım anlamında da kazanırız."