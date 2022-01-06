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TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri liderinin ailesini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in ailesini kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya Türkleri liderinin ailesini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in doğum yıl dönümü nedeniyle eşi Işık Sadık Ahmet, çocukları Levent ve Funda ile torunlarını kabul etti. Şentop, Batı Trakya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Yunanistan'ın başta Lozan Antlaşması olmak üzere ikili ve çok taraflı uluslararası sözleşmelere, hukuka ve insan haklarına aykırı tutumlarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. 

Şentop, kendisini ziyarete gelen uluslararası kuruluşların başkanlarına da bunu ifade ettiğini belirterek, "Uluslararası kurumların Batı Trakya'daki hukuka ve insan haklarına aykırı uygulamaları görmezden gelemeyeceklerini hatırlatıyoruz" dedi.

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