TBMM Başkanı Şentop: Karşılığını bulacaklar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bombalı terör saldırısının gerçekleştirildiği İstiklal Caddesi'nde basın mensuplarını açıklamalarda bulundu.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırının ardındna TBMM Başkanı Şentop açıklamada bulundu.

"KARŞILIĞINI BULACAKLAR"

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Acımız ve öfkemiz büyük. Terör örgütleriyle mesaj iletmek isteyenler bunun karşılığını bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz kimlerin haince değerlendirmeler yaptığını gayet iyi biliyor. Devletimiz de bunlara gereken cevabı vermeye muktedirdir.