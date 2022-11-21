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TBMM Başkanı Şentop: Terör örgütü ve destekçileri asla karanlık emellerine ulaşamayacak

TBMM Başkanı Şentop, "Alçaklık, acımasızlık ve korkaklıktan başka yüzü olmayan terör örgütü ve destekçileri asla karanlık emellerine ulaşamayacak, kahraman ordumuz hain saldırıların hesabını misliyle soracak." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop: Terör örgütü ve destekçileri asla karanlık emellerine ulaşamayacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep Karkamış'taki terör saldırısına ilişkin "Alçaklık, acımasızlık ve korkaklıktan başka yüzü olmayan terör örgütü ve destekçileri asla karanlık emellerine ulaşamayacak, kahraman ordumuz hain saldırıların hesabını misliyle soracak." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, yayımladığı mesajda, Karkamış'ta çocukları, sivilleri ve bir okulu hedef alan hain terör örgütü PKK/YPG'nin roketli saldırısında, biri çocuk, biri öğretmen olmak üzere şehadete yükselen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediğini kaydetti.

Alçaklık, acımasızlık ve korkaklıktan başka yüzü olmayan terör örgütü ve destekçilerinin asla karanlık emellerine ulaşamayacağını belirten Şentop, "Kahraman ordumuz hain saldırıların hesabını misliyle soracak. Yüce milletimiz desteği, yüreği ve duasıyla Mehmetçiğimizin yanında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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