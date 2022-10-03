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TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya halkına taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da bir futbol müsabakasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya halkına taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde, futbol müsabakasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şentop, şu ifadelere yer verdi:

"Endonezya’da bir futbol müsabakasında yaşanan can kayıplarını derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Endonezya halkına en içten taziyelerimi iletiyor, can kaybının artmamasını temenni ediyorum."

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