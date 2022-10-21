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TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, ilk saha çalışmasına Kocaeli'den başladı

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, ilk saha çalışmasını Kocaeli'de gerçekleştirdi.
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, ilk saha çalışmasına Kocaeli'den başladı

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda, Komisyon Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve üyeler ile AK Parti Kocaeli Milletvekilli Emine Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve belediye yetkilileri yer aldı.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, komisyon olarak sahadaki ilk çalışmalarını Kocaeli'de gerçekleştirdiklerini belirterek, 1 Haziran'da başladıkları komisyon çalışmalarını 31 Aralık'ta bitireceklerini söyledi.

Buradaki saha programının ardından Bursa'ya gideceklerini aktaran Kaya, "Bursa'da özel bir vakfımızın hizmetini, oradan da İstanbul Büyükşehir Belediyesini, akabinde de Darülaceze ile bu çalışmamızın ayağını tamamlamış olacağız. Önümüzdeki hafta nasip olursa Ankara'da Büyükşehir Belediyemizin, kamu kurumlarımızın ve STK'larımızın yaptıkları hizmetleri görmek istiyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin raporu yazmak olduğunu dile getiren Kaya, Kocaeli'deki yüzde 8'lik 65 yaş üstü nüfusun iyi bir rakam olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler (BM), yüzde 10'luk nüfusu eğer 65 yaş üzerine çıktıysa yaşlı toplum olarak görüyor ve Türkiye de bu skalaya girmiş durumda. Türkiye'de artık yaşlı toplumumuz var. Kocaeli'de yavaş yavaş sirenler çalıyor ya da artık sarı ikazları veriyor." dedi.

Yaşlı nüfusun aynı zamanda iyi bir şey olduğuna işaret eden Kaya, "Bu şu demek: Demek ki sağlıkla yaşlanan, ömrü uzayan bir nüfusumuz var. Burada hükümetimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarını takdirle ifade etmemiz lazım ama aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın şu 3 çocuk meselesinin de ideolojik, siyasi hiçbir değerlendirmeye tabi tutmadan, bu ülkenin geleceği için de ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha altını çizmekte fayda var." ifadesini kullandı.

Öte yandan, şimdiye kadar 8 toplantı gerçekleştiren komisyon, 15 kurum, 4 sivil toplum kuruluşu ve bir akademisyeni dinledi.

Komisyona 35 belge sunulurken, çalışmalar için bakanlıklar ve kurumlardan 15 uzman görevlendirildi. Komisyonun toplam 15 toplantı yapması planlanıyor.

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