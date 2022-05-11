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TBMM'de 'FETÖ' tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç arasında 'FETÖ' tartışması yaşandı.
TBMM'de 'FETÖ' tartışması

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, RTÜK'ün bazı TV kanallarına verdiği cezayı gündeme taşıyarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, Özkoç'un 2014 yılında ABD'de bazı FETÖ mensuplarıyla çekilen fotoğrafını TBMM kürsüsünden gösterdi. Özkoç, söz konusu fotoğrafın 2013 yılına ait olduğunu ve AK Parti'li milletvekillerinin de o programa katıldıklarını belirterek, Akbaşoğlu'nu yalan söylemekle suçladı. 

Bunun üzerine yeniden söz alan Akbaşoğlu, "Büyük bir telaş içerisindesiniz. Şeref ve haysiyet yoksunu olan, şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir. Burada bizim grup başkan vekillerimiz, asla ve kata yok. 8- 9 Nisan 2014 tarihinde Engin Özkoç bütün FETÖ'cü liderlerle beraber fotoğraf veriyor. 2013'ten önce değil, 17-25 Aralık 2013'ten sonra. Önceki fotoğraflara atıf yapmayın. Haysiyetsiz ve şerefsiz olan ancak sensin. Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin. Söylediğini aynen iade ediyorum" diyerek karşılık verdi.

HDP'li bazı isimlerin de tartışmaya dahil olmasıyla gerginlik yaşandı. Genel Kurul'da görüşmelere verilen aranın ardından devam edildi.

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