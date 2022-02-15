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TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti'li Battal, hastaneye kaldırıldı

K Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal (59) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) odasında kalp krizi geçirdi. Battal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti'li Battal, hastaneye kaldırıldı

AK Parti'li Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi’nde görev yapan doktorlar yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Battal'ın ameliyata alındığı belirtildi.

Bu adada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastaneye giderek Battal'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Şentop, Fetani Battal'ın eşi Handan Battal’a da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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