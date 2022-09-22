  • BIST 3.298,00
  • Altın 985.697
  • Dolar 18.36
  • Euro 18.0771
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 21 °C
»

"TBMM'de PKK partisi var!"

Mustafa Destici, terörle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bugün maalesef TBMM'de PKK'nın partisi, milletvekilleri var." dedi.
"TBMM'de PKK partisi var!"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nasıl askerimiz, polisimiz PKK'yı, teröristleri bu vatanın dağından, ovasından temizlemişse Başsavcılık davayı açmıştır, Anayasa Mahkemesi üyelerine düşen de Türkiye'yi bu terörist partisinden kurtarmak olmalıdır." dedi.

Türkiye Ortadoğu Tarım Fuarı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Destici, ilk olarak Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'na ziyarette bulunan Destici, ardından patisinin il teşkilatına geçti.

Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin terörle kahramanca mücadele ettiğini vurgulayan Destici, terörün siyasi uzantılarının olduğunu dile getirdi. Destici, "Bugün maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'nın partisi, milletvekilleri var. Bunların altında devletin arabası var. Hazineden aldıkları para ile siyaset yapıyorlar." diye konuştu.

Terörle mücadelenin sadece Mehmetçiğe, polise ve güvenlik korucularına bırakılmaması gerektiğini ifade eden Destici, "Bu mücadeleyi topyekun yapacağız. Anayasa Mahkemesi, anayasaya göre karar verip onu kapatacak, başka yolu yok. Bunu söylediğimde 'daha önce de partiler kapatıldı yenileri kuruldu, çözüm değil' diyorlar. Hayır, yenisini de kurdurmayacaksın." dedi.

Herkesin siyasi parti kurup siyaset yapabileceğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Hiç kimse parti kuranların etnik kökenine, mezhebine, anlayışına, dini anlayışına bakmaz. Bakılacak tek şey bu devletin varlığından, ülkenin bütünlüğünden, milletin birliğinden yana mıdır, ayrılıkçı mıdır, vatanın birliğinden mi yanadır. Bakılacak şey budur. HDP Kürtlerin partisi değildir ki. HDP içinde Kürt olmayan binlerce insan ve milyonlarca oy vardır. Aşırı soldur, sosyalist bir partidir. Ağırlıklı olarak yönetici kadrosu inançsızlar topluluğudur. Bunun anlatılması gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Batasuna ve Herri Batasuna kararı açıktır."

Teröristlerin övüldüğünü, cenazelerine gidildiğini söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"Ağızlarında demokrasi, barış hukuk ama uygulamaya baktığında kundaktaki bebeği öldür, devletin askerini polisi şehit et, okula giden öğretmeni öldür. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Türkiye'nin buna tahammülü kalmamıştır. Nasıl askerimiz, polisimiz PKK'yı, teröristleri bu vatanın dağından, ovasından temizlemişse Başsavcılık davayı açmıştır Anayasa Mahkemesi üyelerine düşen de Türkiye'yi bu terörist partisinden kurtarmak olmalıdır."

Destici, BBP'nin önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Erbakan: Kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkartacağız05 Eylül 2022 Pazartesi 16:59
  • "Adayımız belli, kararımız nettir"04 Eylül 2022 Pazar 21:30
  • Erbakan: 6’lı masa proje üretemiyor04 Eylül 2022 Pazar 21:27
  • Bahçeli: Sayın Erdoğan'ın seçilmesi için insanüstü gayret sarf edilecektir01 Eylül 2022 Perşembe 18:12
  • Ahmet Davutoğlu: Afyon Türk'ün gücünün tecelli ettiği şehirdir29 Ağustos 2022 Pazartesi 19:43
  • GP’li Özdağ: Ülkemizin zenginliklerini millete tasnif etmeliyiz29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:19
  • Gelecek Partisi Büyük Taarruz'u Yürüyüşle kutluyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:51
  • Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması28 Ağustos 2022 Pazar 00:40
  • Fatih Erbakan'dan 6'lı masaya eleştiri26 Ağustos 2022 Cuma 22:37
  • Sarıgül: Seçimler yaklaştıkça daha masalar çok kurulur25 Ağustos 2022 Perşembe 17:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti