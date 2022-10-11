TCDD eski hükümlü işçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryolları, 16 hükümlü işçi alımı için ilan yayınladı. TCDD hükümlü işçi alım ilanının detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryolları, 16 hükümlü işçi alımı için ilan yayınladı.

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne bağlı işyerinde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı iş kanununa göre görev yapacak.

TCDD hükümlü işçi alım ilanının detayları için TIKLAYIN.

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