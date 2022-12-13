TCDD kar siperi yaptırıyor

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, TCDD 8. Bölge Müdürlüğü Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü kar siperi yaptırıyor.
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) YHT Bölge Müdürlüğü 85 DBM mıntıkasında kar siperi yaptırıyor. 85 DBM MINTIKASINDA KAR SİPERİ YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınıyor.
İhale tarihi 04.01.2023
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