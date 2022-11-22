TCDD’ye işçi alınacak: İşte başvuru şartları

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TCDD’ye işçi alınacak.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne tren teşkil işçisi alımına ilişkin bilgiler İŞKUR’da 22.11.2022-28.11.2022 tarihleri arasında yayınlanacak.
Alımlar sözlü sınavla gerçekleşecek.
Ön lisans mezunu olmaları gereken adaylarda 36 yaş sınırı da bulunuyor.
Adaylardan evrak teslimi yapanlar sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında yapılacak.
TCDD işçi alımı ilanının detayları için TIKLAYIN.
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