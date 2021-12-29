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TCMB 2022 yılı para ve kur programını yayınladı

2022 yılına ilişkin para ve kur politikasının yol haritası niteliğindeki metin yayımlandı. Buna göre, Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu. Enflasyon hedeflemesi rejimi devam edecek.
TCMB 2022 yılı para ve kur programını yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "2022 Yılında Para ve Kur Politikası" raporunu açıkladı. Buna göre, temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olacak. Enflasyon hedeflemesi rejimi devam edecek. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. MB rezervlerini artırmaya dev edecek.

Raporun detayları şöyle:

2022 Yılı Para ve Kur Politikasının Temel Çerçevesi
1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve
sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak
korunmuştur. Para Politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde
oluşturulacaktır.
2. 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde
oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir.
3. TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli Repo ihale faiz oranıdır.
4. TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda
destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon
Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri
artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar
önceliklendirilecektir.
5. TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye
devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının
sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla,
elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır.
6. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve Döviz Kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve
talep dengesine göre oluşacaktır.
7. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması
durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.
8. TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda
politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.

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