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TCMB, 4 şirketin faaliyet izni kapsamını genişletti

TCMB, Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ, Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ile Ceo Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin kapsamını genişletti.
TCMB, 4 şirketin faaliyet izni kapsamını genişletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), söz konusu şirketlerin faaliyet izinlerinin kapsamının genişletilmesine ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ile Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu'nun daha önce onaylanan ödeme hizmetleri faaliyetleri, "ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri" ile "ödeme aracının ihraç veya kabulünü" hizmetlerini içerecek şekilde genişletildi. Ayrıca, şirketlerin elektronik para ihracı faaliyeti sunması da onaylandı.

Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ'nin daha önce onaylanan faaliyet izninin kapsamına "ödeme aracının ihraç veya kabulü" hizmeti de alınırken, şirkete elektronik para ihracı faaliyeti sunması için de izin verildi.

Alınan kararlar doğrultusunda, Ceo Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, ödeme hizmetleri alanındaki faaliyet kapsamı da genişletildi.

Böylece şirket, mevcut faaliyetlerine ek olarak ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler ve para havalesi hizmetlerini sunabilecek. Şirket ayrıca, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferini gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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