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TCMB açıkladı: Enflasyon ve dolar beklentisi değişti

Merkez Bankası, ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayınladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,78 oldu. Yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi ise bu ankette 19,51'den 19,82 seviyesine yükseldi.
TCMB açıkladı: Enflasyon ve dolar beklentisi değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 37,34 oldu.

Eylül ayına ilişkin ankette bu beklenti yüzde 36,74 olarak belirlenmişti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Yıl sonuna ilişkin beklenti de çok sınırlı bir yukarı revizyon yapıldı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,73 iken, bu anket döneminde yüzde 67,78 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise Ekim anketinde yüzde 20,63'ten yüzde 21,17'ye çıktı.

YIL SONUNDA DOLAR NE KADAR OLACAK?

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi bu ankette 19,51'den 19,82 seviyesine yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,07 TL'den 23,61 TL'ye çıktı.

Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,8 iken, bu anket döneminde yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. 2023 büyüme beklentisi ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,2 seviyesine indirildi.

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