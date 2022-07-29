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TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kredi ve büyüme açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İSO Meclis Toplantısında konuştu. Kavcıoğlu, "Krediye erişimin tabana yayılmasını ve sanayicilerimizin krediye kolayca erişmesini son derece önemsiyoruz" dedi.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kredi ve büyüme açıklaması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomik gelişmeleri ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

BÜYÜME AÇIKLAMASI

Türkiye diğer ülkelere kıyasla oldukça güçlü bir büyüme performansı sergiledi. 2.çeyrekte büyümenin ilk çeyreğe yakın gerçekleşmesini bekliyoruz.

Makine-teçhizat yatırımlarının sağlıklı ve sürdürülebilir bir çerçevede devam ettiği görülüyor. Makine-teçhizat yatırımları ekonomimizin arz kapasitesini büyüterek kalıcı fiyat istikrarına katkı sağlayacak. Kapasite artışları yatırım iştahı yüksek olan sektörlerde belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Güçlü ekonomik büyüme, kapasite kullanım oranlarına da yansımaktadır. Kapasite kullanım oranları tüm sektörlerde yükselirken, bazı alt sektörlerde tarihsel ortalamanın da üzerine çıkmıştır.

İKTİSADİ FAALİYET GÜÇLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRMÜŞTÜR

Türkiye ekonomisi büyürken eş anlı olarak cari fazla verir hale gelmesi, büyüme ve fiyat istikrarının sürdürülebilir ve kalıcı olarak tesis edilmesini sağlayacaktır. Yurt içi iktisadi faaliyet negatif arz şoklarına rağmen sürdürülebilir bir yapıda ve kesintisiz bir şekilde güçlü seyrini sürdürmüştür. Sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarına arz yönlü desteğin devamı için gerekli olan yatırım ihtiyacının ulaşılabilir, uzun vadeli ve düşük maliyetli Türk lirası finansman ile karşılanması önem arz etmektedir.

MERKEZ BANKASI 106 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLADI

Merkez Bankası olarak tanımış olduğumuz reeskont kredisi imkanı ile son 5 yılda ihracatçı firmalara 106 milyar dolar finansman sağlanmıştır. Kullandırılan reeskont kredisi maliyetleri piyasa faizlerinin çok altında olup firmaların finansman giderlerinin makul seviyelerde seyretmesine katkı sağlamaktadır. Merkez Bankası tarafından reeskont kredisi kullanan firmalara 2017 yılından itibaren uygun faiz koşullarının sunulmasıyla yıllık ortalama 250 milyon ABD dolarına ulaşan maliyet avantajı sağlanmıştır.

KREDİ AÇIKLAMASI

Geçen yılın ilk yarısına kıyasla 2022 yılının ilk altı ayında reeskont kredisi kullanan firma sayısı 2199’dan 4476’ya; kredi kullanım tutarı da 9,3 milyar ABD dolarından 11,1 milyar ABD dolarına yükselmiştir.

Hedefli kredi politikamızda kaynakların yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artıracak yönde ve uygun şartlarda sağlanması temel ilkemizdir. Bu nedenle, krediye erişimin tabana yayılmasını ve sanayicilerimizin krediye kolayca erişmesini son derece önemsiyoruz.

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