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TCMB'nin faiz kararı öncesi ekonomistlerden faiz tahmini

TCMB Para Politikası Kurulu için geri sayım başladı. Kritik toplantısı bugün gerçekleşecek ve kasım ayı faiz kararı belli olacak.
TCMB'nin faiz kararı öncesi ekonomistlerden faiz tahmini

Ekonomistlerin tamamı, Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, ekonomistlerin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor. Yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.

MERKEZ BANKASI ANKETİNDE DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Buna göre yıl sonu dolar tahmini 19,54'e düştü. Enflasyon tahmini ise 68,06'ye yükseldi. Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,34'ten yüzde 37,47'ye yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 21,17'den 20,76'ya geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,54 oldu. Önceki ankette bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,61'den 23,35'e indi.

Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 48,8 milyar dolara gerilerken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 31,1 milyar dolar oldu.

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