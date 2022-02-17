  • BIST 2.052,50
  • Altın 826.324
  • Dolar 13.6243
  • Euro 15.5215
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 2 °C
»

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ocakta 109,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 109,7 milyar dolara geriledi.
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ocakta 109,7 milyar dolar oldu

TCMB tarafından, Ocak 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 109,7 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 2,4 azalışla 63,3 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,3 artışla 38,6 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 27,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 21,7 milyar doları anapara, 5,6 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 63 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 29,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 54,7 milyar dolar oldu.​​​​​​

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yumurta ihracatçıları gözünü Afrika, Asya ve AB pazarlarına dikti17 Şubat 2022 Perşembe 12:39
  • Bakan Dönmez duyurdu: Esnaf için yüzde 25 indirim olacak17 Şubat 2022 Perşembe 12:22
  • Geçen yıl yabancılar Türkiye genelinde 70 ilden konut aldı17 Şubat 2022 Perşembe 11:37
  • TPAO 'yılın arama şirketi' ödülünü aldı17 Şubat 2022 Perşembe 11:37
  • Karma yem fiyatlarındaki yüzde 12'lik indirimin et fiyatlarına da yansıması bekleniyor17 Şubat 2022 Perşembe 11:36
  • MASAK'tan 4 kripto varlık hizmet sağlayıcısına idari para cezası17 Şubat 2022 Perşembe 10:43
  • Kısa vadeli dış borç stoku geçen yılın aralık ayında 125,6 milyar dolar oldu17 Şubat 2022 Perşembe 10:29
  • Borsa güne yükselişle başladı17 Şubat 2022 Perşembe 10:11
  • Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor17 Şubat 2022 Perşembe 09:11
  • Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı17 Şubat 2022 Perşembe 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti