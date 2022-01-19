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TCMB'nin swap anlaşmaları 28 milyar dolara ulaştı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankaları arasında imzalanan 5 milyar dolarlık ikili para takası (swap) anlaşması ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam swap anlaşmalarının büyüklüğü 28 milyar dolara ulaştı.
TCMB'nin swap anlaşmaları 28 milyar dolara ulaştı

TCMB, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yaptığı swap anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bugün yapılan duyuruya göre, Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar liralık (5 milyar dolar) swap anlaşması imzalandı.

TCMB en son, 12 Ağustos 2021'de Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması imzalamıştı. Anlaşmayla, iki merkez bankası arasında azami 17,5 milyar lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu (2 milyar dolar) değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlanırken, söz konusu tutar, henüz hesaplara geçmedi.

Geçen yıl ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile swap anlaşması büyüklüğü de genişletilerek toplam 46 milyar lira ve 35 milyar Çin yuanına (6 milyar dolar) çıkarıldı.

TCMB, ilk swap anlaşmasını ise 17 Ağustos 2018'de Katar Merkez Bankası ile imzaladı. Söz konusu anlaşmanın büyüklüğü 26 Kasım 2019 ve 20 Mayıs 2020'de olmak üzere iki kez tadil edilerek 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Bu arada Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında yapılan swap anlaşması, geçen yılın kasım ayında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere imzalanan Mutabakat Zaptı'nın ardından geldi. TCMB, geçen yıl BAE'nin yanı sıra Özbekistan ve Türkmenistan'ın, 2020'de ise Azerbaycan ve Libya'nın merkez bankaları ile Mutabakat Zaptı imzalamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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