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TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı yayımlandı

T.C Merkez Bankası, ihracat genelgesi kapsamında TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı yayımladı. Talimatta, İhracat Genelgesi kapsamında TCMB'ye yapılacak döviz satış işlemlerinin uygulama ayrıntıları düzenlendi.
TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz satışına ilişkin uygulama talimatına göre, İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım Belgesi'ne bağlanan ihracat bedeli dövizin yüzde 25'i, söz konusu belgelerin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB'ye satılmak üzere belgeleri oluşturan bankaya satılacak.

Banka nezdinde TCMB adına dolar, euro ve İngiliz sterlini hesaplar açılacak ve bankanın uygulama talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17.00'ye kadar TCMB'ye bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak. 

DÖVİZLERE İLİŞKİN BELGELER AYNI GÜN BİLDİRİLECEK

TCMB'nin hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgeler ile bilgiler ve döviz alışı yapılan tutarlara ait bilgiler bankalarca Merkez Bankası'na aynı gün elektronik ortamda bildirilecek.

Banka tarafından TCMB'nin hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınacak.

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