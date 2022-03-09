Tedavileri tamamlanan yaban hayvanları Hakkari'de doğaya salındı

HAKKARİ'de yaralı olarak bulunan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen alaca baykuş, kara akbaba ve kızıl şahin türü yaban hayvanları tekrar doğaya salındı.

Hakkari'nin çeşitli bölgelerinde yaralı halde bulunan ve Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edilen alaca baykuş, kara akbaba ve kızıl şahin türü yaban hayvanları ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından yaklaşık iki hafta tetkik ve tedavileri yapılan yaban hayvanları tekrar Hakkari'ye gönderildi.

Yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürü Necmettin Yılmaz, İl Şube Şefi Süleyman Durman, Veteriner Hekim Mehmet Yıldız ve İl Şube personeli Sait Can tarafından doğaya salındı