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Tek katlı evde 13 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin bir eve yaptığı baskında, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.
Tek katlı evde 13 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde tek katlı evde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk, 1'i kadın, 13 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör olduğu tespit edilen İ.T ve S.S. de gözaltına alındı. Günlerce aç ve susuz kalan ve bitkin oldukları gözlenen kaçaklar, emniyete götürüldü.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

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