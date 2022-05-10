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Tek tıkla Çankırı sokaklarında gezilebilecek

Çankırı Belediyesi, il sınırları içerisinde yer alan cadde ve sokakları sekiz kameralı özel donanımlı bir araçla 360 derece 3 boyutlu panoramik çekimlerini yaptırarak dijital ortama aktaracak. 
Tek tıkla Çankırı sokaklarında gezilebilecek

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, uygulama sayesinde vatandaşların Belediyenin resmi web sitesi üzerinden kentin tüm sokak ve caddelerini 3 boyutlu olarak görebileceğini, Belediye müdürlüklerinin de bu sistem üzerinden envanter oluşturarak sorun yaşanan bölgeye bir tık ile ulaşılabileceklerini belirtti. 

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Çankırı Belediyesi, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. Kent bilgi sistemi oluşturmaya başlayan Belediye, www.cankiri.bel.tr web adresi üzerinden Çankırı’nın cadde ve sokaklarının gelişimini 3 boyutlu olarak gösterecek. Kent rehberi ikonunu tıklayan vatandaşlar, görüntülere kolayca ulaşabilecek. Sistem sayesinde Çankırı’nın nasıl değiştiğini, yatırımların hangi bölgelere yapıldığı rahatlıkla takip edilebilecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile birim müdürlükleri projelerle ilgili işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilecek. Çankırı’da ilk kez hayata geçirilen bu proje ile birim müdürlükleri, kentin cadde ve sokak görüntülerini takip ederek her türlü bilgiye görsel olarak ulaşabilecek.

Bir Tıkla Her Şey Görüntülenecek
Çankırı Belediyesi bir tıkla daha çok bilgiye ulaşacak. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü sistem üzerinden konutların kaç katlı olduğunu,  reklam tabelalarının ölçülerini tespit edebilecek ve vergileri daha sağlıklı alabilecek. Fen İşleri Müdürlüğü ise yolların asfaltlanması, yolun uzunluğu, genişliği, kilit parke taşı döşenecek sokak ve caddelerin ölçümleri gibi bilgilere bu sistem üzerinden ulaşabilecek. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü de altyapı hizmetleri için güncel topoğrafik verilere ulaşım sağlayabilecek. Sistem sayesinde kentin görünümüne, arazi kullanım kararlarına bilgisayar üzerinden erişim imkânı sağlanacak.

8 Kamera 360 Derece Panoramik Çekim
Çankırı Belediyesi hizmet alanı içerisinde yer alan cadde ve sokaklar, 8 kameralı özel donanımlı bir araç ile 360 derece 3 boyutlu panoramik olarak görüntülenecek. Görüntüler, düzenlendikten sonra dijital ortama aktarılarak bilgisayar ve internet üzerinden ilgili kurumların ve vatandaşların paylaşımına sunulacak.

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Sistemin Kullanım Yelpazesi Geniş
Sistem; bina envanteri, yol ve yol öğeleri, park ağaçlandırma, afet planlama, iş yeri tabela envanteri, kamu alanları işgaliye, sağlık alanları envanterleri, gelir arttırıcı çalışmalar, tabela sayısallaştırma gibi alanlarda kullanabilecek. Bu alanlarda görüntü üzerinden anlık foto çekimi, bilgisayar üzerinden ölçüm yapılarak kaçak yapılar tespit edilecek. Kente dair bilgilerde ön kontrollerin bir tıkla yapılabileceği sistem, zaman ve emek kaybını önleyecek. 

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