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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle, Tekirdağ-İstanbul yolunda araç yoğunluğu oluştu.
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların birçoğu dönüşe geçti.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

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