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Tekirdağ'da balık avına dronlu denetim

TEKİRDAĞ'da avlanan balıkçılara, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından dronlu denetim yapıldı. Denetimlerde balıkçıların 'Su Ürünleri Kanunu' ile bağlı mevzuata uyduğu tespit edildi.
Tekirdağ'da balık avına dronlu denetim

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahasında avlanan balıkçılar; Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'TCSG-88' Gemisi Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar, müdürlük su ürünleri kontrol görevlileri ile sahil güvenlik personelinin katılımıyla denetlendi. Dronların da kullanıldığı denetimlerde; teknik ve bilimsel yönlerden bölgeler, mevsimler, zamanlar, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi özellikler bakımından konulan yasak, sınırlama ve yükümlülüklere bakıldı. Denetimlerde gırgır ile palamut avcılığı yapıldığı ve balıkçıların 'Su Ürünleri Kanunu' ile bağlı mevzuata uyduğu tespit edildi.

Yetkililer; su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin uygulanması için deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde denetimler yapıldığını söyledi.

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