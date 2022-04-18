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Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme süresiz faaliyetten men edildi

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ne atık suyunu bırakan tesise 1 milyon 799 bin lira ceza kesildiğini ve tesisin süresiz faaliyetten men edildiğini söyledi.
Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme süresiz faaliyetten men edildi

Tohumcu, söz konusu tesisin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin "kırmızı renkli" aktığı yönünde ihbarlar üzerine aynı gün ivedilikle olay yerine intikal edildiğini belirtti.

Tesiste yapılan denetimlerde, tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ne tabi olduğu halde lisansının olmadığı tespit edildiğini de vurgulayan Tohumcu, "Arıtılması gereken atık suyu direkt dereye deşarj ettiği için kanundaki en üst sınırdan, kasıtlı olarak su arıtılmadan dereye akıtıldığı için 1 milyon 799 bin lira idari para cezası uygulandı. İşletme süresiz olarak faaliyetten men edildi. Şu anda ekiplerimiz tarafından mühürleme işlemleri uygulanıyor." dedi.

Tohumcu, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle tesis işletmecileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunun da altını çizdi.

Kirlenen derede temizleme çalışması yapılmaya başlandığına işaret eden Tohumcu, şöyle devam etti:

"Bu dere Marmara Denizi'ne ulaşıyor ve Marmara Denizi Özel Çevre Koruma Alanı olduğu için yapılan kirlilik ile ilgili ceza kanundaki en üst sınırdan uygulandı. Analiz sonuçlarını bekliyoruz, ilk tespitlere göre kimyasal atık olmadığı belirlendi. Analiz sonuçları çıkınca kesin sonuç belli olacaktır. İmar planında yer kentsel çalışma alanı olarak görünüyor. Onun için kentsel çalışma alanlarında atık imalat ve patlayıcı depolama alanları yapılabilir. Bu tesisin burada faaliyet yapması uygun değildir. O yüzden kalıcı olarak tamamen tesisin faaliyeti durduruldu."

Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi'nin renk değiştirmesi üzerine 2 gün önce İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri dereden incelenmek üzere numune alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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