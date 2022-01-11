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Tekirdağ'da fırtınanın devirdiği ağaç, araçlara zarar verdi

TEKİRDAĞ'da şiddetli fırtınada devrilen ağaç, üzerine düştüğü 3 araçta hasara neden oldu.
Tekirdağ'da fırtınanın devirdiği ağaç, araçlara zarar verdi

Tekirdağ'da gün boyu yer yer etkili olan ve hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Ertuğrul Mahallesi'nde sokak arasındaki bir ağaç, fırtınada park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Fırtına nedeniyle ağacın üzerine devrildiği araçlardan birinin sahibi Hakan Arıcılar, "Park etmiştim buraya hava muhalefetinden dolayı. Rüzgarla beraber ağaç devrildi aracımızın üzerine. O yüzden polisleri bekliyoruz. Tutanak tutacaklar. Bizde aracımızı alacağız" dedi.

Polis, hasar gören araçlarla ilgili tutanak hazırladı.

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