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Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti
Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi'nde yaşanan renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.
14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:56
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.