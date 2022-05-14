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Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti

Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi'nde yaşanan renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.
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