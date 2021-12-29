Tekirdağ'da narkotik operasyonunda kalaşnikof ele geçirildi

Tekirdağ'daki narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.
DUVAR KIRILDI İÇİNDEN KALAŞNİKOF ÇIKTI
Tespit edilen 2 ikamette yapılan aramalar neticesinde, duvarın içerisinde gizlenmiş 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah bulundu.
ELE GEÇİRİLENLER
Duvar kırılarak ele geçirilen uzun namlulu silahın yanında, bu silaha ait 3 adet şarjör ve 82 adet mermi, 861 gram uyuşturucu maddelerden Sentetik Kannabinoid (bonzai) maddesi, ayrıca farklı miktar ve çeşitlilikte, satışa hazır çok miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
3 KİŞİ ADLİYEDE
Konu ile ilgili olarak yakalanan 3 şahıstan biri adliyeye sevk edilip tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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