Tekirdağ'da narkotik operasyonunda kalaşnikof ele geçirildi

Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan operasyon kapsamında, kırılan duvarın içerisinde kalaşnikof bulunurken, satışa hazır uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Tekirdağ'daki narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.

DUVAR KIRILDI İÇİNDEN KALAŞNİKOF ÇIKTI

Tespit edilen 2 ikamette yapılan aramalar neticesinde, duvarın içerisinde gizlenmiş 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah bulundu.

ELE GEÇİRİLENLER

Duvar kırılarak ele geçirilen uzun namlulu silahın yanında, bu silaha ait 3 adet şarjör ve 82 adet mermi, 861 gram uyuşturucu maddelerden Sentetik Kannabinoid (bonzai) maddesi, ayrıca farklı miktar ve çeşitlilikte, satışa hazır çok miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

3 KİŞİ ADLİYEDE

Konu ile ilgili olarak yakalanan 3 şahıstan biri adliyeye sevk edilip tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.