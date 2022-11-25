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Tekirdağ'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Sercan Baran Çılgın yaralandı.
Tekirdağ'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Hanife Şefik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sercan Baran Çılgın, Şeyh Sinan Mahallesi Çukur Çeşme Sokak'ta köpeğin saldırısına uğradı.

Bir süre mücadele ettiği köpekten kurtulan Çılgın, çevredeki bir iş yerine girerek yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çılgın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sercan Baran Çılgın, AA muhabirine, sokakta yürürken birden köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpekle bir süre mücadele ettiğini anlatan Çılgın, "Köpekte ağızlık yoktu. İlk önce üzerime atladı, yere düştük, daha sonra sağ bacağımı ısırdı. Canım çok yandı. Kendi imkanlarımla köpekten kurtularak iş yerine girdim. Sonra ailemi aradım ve beni hastaneye götürdüler. Çok korktum." dedi.

KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Baba Hayrettin Çılgın ise köpeğin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Köpeğin sahibinin olaya müdahale etmemesine çok üzüldüğünü vurgulayan Çılgın, şöyle konuştu:

"Silivri'de bir fabrikada çalışıyorum. Eşim arayarak çocuğumu köpeğin ısırdığını ve hastaneye götürdüklerini söyledi. Hemen bir vasıta buldum ve hastaneye gittim. Burada çocuğuma ilk önce hayati tehlike var diye işlem yapıldı. Daha sonra ilerleyen saatlerde tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 8 gün rapor verilen oğlumun psikolojisi hiç iyi değil. Köpeğin sahibini bulduk ve polise bildirdik. Şu an karakolda işlemleri yapılıyor. Avukatımız aracılığıyla da hukuki yoldan müracaatlarımızı yaptık, dava açıyoruz ve hakkımızı sonuna kadar savunacağız."

Gözaltına alınan köpeğin sahibi O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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