Tekirdağ'da 'süper meyve' aronyanın hasadına başlandı

Tekirdağ'da 250 dekarda dikilen, besin değeri yüksek olduğu ve antioksidan özelliği taşıdığı için "süper meyve" olarak adlandırılan aronyada hasat mesaisine başlandı.

Sabah bahçelere gelen kadınlar dallarından özenle topladıkları aronyayı kasalara dolduruyor. Toplanan meyveler özellikle öğle saatlerinde sıcağa maruz kalmaması için daha serin olan gölge alanlara taşınıyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, il genelinde aronya bahçelerinin son iki yılda hızla artış gösterdiğini söyledi.

Alternatif ürün aronyanın genelde Amerika kıtasında yetişen bir bitki olduğunu ancak son dönemde Avrupa'da da yaygınlaşmaya başladığını anlatan Öcal, " 'Süper meyve' olarak adlandırılıyor. Hücre yenileme özelliği bulunuyor. Besin değeri yüksek bir ürün ve en önemlisi antioksidan özelliği çok yüksek. Kimi tüketiciler şifa niyetine tüketiyor. İlaç, şekerleme sanayisi gibi birçok alanda da kullanılıyor." dedi.

Öcal, yüksek verim ve kolay pazar bulunması dolayısıyla kentte üretimi artan aronyanın hasadının da kolay olduğunu ifade etti.

Aronya üretimi konusunda çiftçilere her türlü desteği sunduklarını aktaran Öcal, "Üreticilerin satış ve pazarlamasında sorun oluşmaması, katma değerli ürünler geliştirmek için Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile proje hazırladık. Aronya suyunun üzüm suyu çeşitleriyle karıştırılması ve piyasada daha fazla tüketiciye ulaştırılması amacıyla çalışma yaptık. İlimizdeki mevcut aronya bahçeleri son iki yılda hızla artış gösteriyor. " diye konuştu.

Öcal, Tekirdağ'da geçen yıl 140 dekar alanda aronya üretildiğini, bu yıl 27 işletmenin 250 dekar alanda üretim yaptığını dile getirdi.