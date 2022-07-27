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Tekirdağ'da "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına yarın başlanacak

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, enstitünün bahçesinde yetiştirilen ve "Türkiye'nin en erkenci üzümü" olarak bilinen "Trakya İlkeren" çeşidinin hasadına yarın başlanacağını söyledi.
Tekirdağ'da "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına yarın başlanacak

Kiracı, AA muhabirine, enstitü bahçesindeki 200 dekarda üzüm çeşitleri yetiştirildiğini belirtti.

Bu çeşitlerinden İlkeren üzümünün hasadına hazırlandıklarını anlatan Kiracı, "Trakya İlkeren üzüm çeşidi, Türkiye'nin en erkenci üzümüdür. Sofralık bir çeşittir. Bahçemizde yaklaşık 4 ton hasat bekliyoruz. Bunun bir kısmı satışa sunulacak." dedi.

Kiracı, enstitü bahçesinde 1457 üzüm çeşidi bulunduğunu, bu ürünleri gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini dile getirdi.

Bunların içerisinde sofralık ve şaraplık çeşitler bulunduğunu aktaran Kiracı, şunları kaydetti:

"Bu dönemde özellikle sofralık üzüm çeşitlerinin hasadına başladık. Enstitümüzde yaklaşık 200 dekar alanda bağ var. Satışa sunduğumuz 60 civarında şıralık, şaraplık ve sofralık üzüm çeşidi bulunuyor. Bu sene rekolte oldukça iyi. Üzümlerimiz sağlıklı. Bu yıl iklim çok güzeldi bağcılık açısından. Dekarda ise 1,5-2 ton arası rekolte hedefliyoruz."

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