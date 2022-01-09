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Tekirdağ'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada

Tekirdağ'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde TFF 2'nci Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor'un tribün lideri Emir Tezel (18) trafikte tartıştığı Taha G. (23) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ergene ilçesi, Velimeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Kaan Kıvarcık, kullandığı motosikletinin arkasına arkadaşı TFF 2'nci Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor tribün lideri Emir Tezel'i de alıp yola çıktı. İddiaya göre, Kıvarcık ile Tezel hemzemin geçitten geçtikleri sırada otomobil sürücü Taha G. ile tartışmaya başladı. Araçtan inen Taha G. ile Emir Tezel arasında tartışma büyüdü. Taha G. önce Emir Tezel'i, sonra da Kaan Kıvarcık'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Emir Tezer, hayatını kaybetti, Kıvarcık'ın tedavisi ise sürüyor. Kaçan sürücü Taha G. de polis ve jandarmanın ortak çalışması ile yakalanıp, gözaltına alındı. Bu arada olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

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