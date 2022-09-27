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Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Tekirdağ Valiliği koordinesinde toplanan iki tır insani yardım malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine gönderildi.
Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Pakistan'daki afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler destek verdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AFAD deposunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında gıda ve hijyen paketlerini temin edenlere teşekkür etti.

Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Yıldırım, "İçişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu yardım kampanyalarına Tekirdağ olarak destek veriyoruz. Gıda kolilerimizi, hijyen kolilerimizi hazırlıyoruz. Bugün ilk etabını sizlerin de huzurunda, Kocaeli'ye doğru yola çıkarıyoruz." dedi.

İki tıra yüklenen yardım malzemelerinin, Kocaeli'nden Pakistan'a hareket edecek trene aktarılacağı öğrenildi.

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