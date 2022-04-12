Teklifini kabul etmeyen kuryeyi bıçakladı

Sinop'un Kaleyazısı Mahallesi'ndeki bir işletmede çalışan kurye, akşam saatlerinde dükkana gelen ve kendisini eve bırakmasını söyleyen kişi tarafından bıçaklandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.