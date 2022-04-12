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Teklifini kabul etmeyen kuryeyi bıçakladı

Sinop'un Kaleyazısı Mahallesi'ndeki bir işletmede çalışan kurye, akşam saatlerinde dükkana gelen ve kendisini eve bırakmasını söyleyen kişi tarafından bıçaklandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Teklifini kabul etmeyen kuryeyi bıçakladı

Sinop'ta bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kaleyazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir işletmeye gelen Gökhan A. burada çalışan kurye Orhan Kanıt'a motosikletle kendisini eve bırakmasını istedi.

Kanıt'ın zanlının isteğini reddetmesiyle ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma üzerine Gökhan A. üzerinde bulunan bıçakla Orhan Kanıt'ı ağır yaraladı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kanıt ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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