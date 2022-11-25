  • BIST 4.837,03
  • Altın 1049.834
  • Dolar 18.632
  • Euro 19.4123
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.
Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı24 Kasım 2022 Perşembe 16:15
  • Bakan Akar MSB’de görevli öğretmenlerle bir araya geldi24 Kasım 2022 Perşembe 15:54
  • Bomba ihbarı yapılan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı24 Kasım 2022 Perşembe 12:58
  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu TİHEK'e personel alınacak24 Kasım 2022 Perşembe 10:30
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 ilde 755 personelle dev operasyon başlatıldı24 Kasım 2022 Perşembe 10:02
  • Bakan Soylu açıkladı: Türkiye'de tek seferde en yükseği24 Kasım 2022 Perşembe 09:29
  • Marmaray’da seferler yapılamadı: Duraklarda kalabalık oluştu24 Kasım 2022 Perşembe 09:10
  • Düzce'de meydana gelen depremde camdan atlayarak yaralanan vatandaş24 Kasım 2022 Perşembe 01:27
  • ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de24 Kasım 2022 Perşembe 01:08
  • Fatih'te yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı24 Kasım 2022 Perşembe 00:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti