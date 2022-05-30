TEKNOFEST Azerbaycan’da Ankara Üniversitesi standına yoğun ilgi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST'te Ankara Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, önemli kurum ve firmaların destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'a, Türkiye’den pek çok üniversite ile birlikte Ankara Üniversitesi de katıldı.

Ankara Üniversitesi standı, festivalin başından itibaren hem Türkiye’den hem de Azerbaycan’dan çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Standın ziyaretçileri arasında, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile pek çok önemli isim yer aldı.

‘ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON’

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Üniversite TEKNOFEST ekibinde yer alan Prof. Dr. Ali Sınağ, Doç. Dr. Aysuhan Ozansoy, Doç. Dr. Aybey Moğulkoç ve Doç. Dr. Yeşim Moğulkoç, ziyaretçilere Ankara Üniversitesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rektör Ünüvar, yaptığı açıklamada, TEKNOFEST’in, teknoloji çağındaki gençleri özellikle bilime, teknolojiye, üretime, yönelten, yönlendiren, teknolojiyi sevdiren, teknolojik üretimle aslında ülkeye, insanlığa neler yapılabildiğini gösteren çok önemli bir festival olduğunu söyledi. Türkiye’de yıllardır yapılan TEKNOFEST’in bu yıl ilk kez Azerbaycan’da yapıldığına dikkat çeken Ünüvar, “TEKNOFEST, marka değeri yüksek olan bir festival. Hem teknolojiyi hem bilgiyi hem de eğlenceyi buluşturan, gençlerin en çok sevdiği üç unsuru buluşturan bir etkinlik. İnsanların gözündeki ışıltı, heyecan fevkalade. Hem stant açanlar kendilerini yoğun bir şekilde tanıtıyorlar, yaptıkları güzellikleri kamuoyu ile insanlıkla paylaşmış oluyorlar hem bunun mutluluğunu yaşamış oluyorlar hem de burayı dolaşanlar yeni gelişmelerin farkına varıyorlar. Bir buluşma noktası. Adeta insanlığa hizmet edenlerle hizmet isteyenlerin buluştuğu nokta. Çok güzel bir organizasyon. Hem 3T Vakfı’nı hem de Azerbaycan tarafını gönülden tebrik ediyorum” dedi.

‘BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ’

Ankara Üniversitesi olarak TEKNOFEST Azerbaycan’da yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ünüvar, “Azerbaycan ile Türkiye arasında et ve tırnak gibi yoğun bir ilişki var. ‘Tek millet, iki devlet’ veciz ifadesinde de kendini bulduğu gibi aynı din, aynı dil, aynı kültürden doğmuş iki bağımsız ülkeyiz ama gönül dünyamız bir. Biz de buradayız ve Ankara Üniversitesi olarak o gönül dünyasının bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Ayrıca, TEKNOFEST Azerbaycan’ın bir parçası olmaktan da çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok yoğun bir ziyaretçi trafiğimiz var. Ankara Üniversitesi’nin yaptıklarını görmek, işitmek istiyorlar. Biz de burada bulunmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.