  • BIST 2.434,02
  • Altın 967.464
  • Dolar 17.2738
  • Euro 17.5911
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 33 °C
»

Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 6 ayda 5,4 milyar dolarlık rekor ihracat

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, Ocak-Haziran 2022'de 5,4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların ilk 6 aylık ihracat rekoruna imza attı.
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 6 ayda 5,4 milyar dolarlık rekor ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 23,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 20 artarak 126 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 246 milyar doları aştı.

Haziran 2021'de 899 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,5 artışla 984 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Sektör Ocak-Haziran 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 5 milyar 392 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektörde tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatına ulaşılmış oldu.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 419 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı.

İstanbul'u, 168 milyon dolarla Gaziantep, 117 milyon dolarla Bursa takip etti.

Ocak-Haziran 2022'de sektörün yaptığı 5,4 milyar dolarlık ihracatın 2 milyar 144 milyon doları İstanbul'dan, 910 milyon doları Gaziantep'ten ve 653 milyon doları Bursa'dan gerçekleştirildi.

Sektör 6 ayda en fazla dış satımı İtalya'ya yaptı
Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 95 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 56,36 milyon dolarla Rusya Federasyonu ve 56,34 milyon dolarla İspanya izledi.

Bu yılın ilk 6 ayında ise sektör, İtalya'ya 568 milyon dolar, ABD'ye 302 milyon dolar ve İspanya'ya 285 milyon dolar dış satım yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 384 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 160 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 123 milyon dolarla Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ülke gruplarına 6 ayda yapılan ihracata bakıldığında, AB ülkelerine 2 milyar 308 milyon dolar, Afrika ülkelerine 712 milyon dolar ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na 666 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği görüldü.

Haziranda 165 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 4,2 pay aldı. Ocak-Haziran 2022'de sektör, 190 ülke ve bölgeye dış satım yaparken, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından da 4,3 pay aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın 6 ayın en düşük seviyesine yakın06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:21
  • KKM'de şirketler için yeni düzenleme06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:20
  • Benzine yine zam geliyor! Araç sahiplerini üzecek haber05 Temmuz 2022 Salı 10:30
  • 'Varlık Barışı'nda yeni dönem uygulaması başladı04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:46
  • Türkiye fındık ihracatından 10 ayda 1,8 milyar dolar kazandı04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:46
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 400, DSİ 196 personel istihdam edecek04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:17
  • Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:08
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı02 Temmuz 2022 Cumartesi 22:24
  • Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 750 TL oldu02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:33
  • Araç sahipleri dikkat! Benzin ve otogaza indirim geliyor01 Temmuz 2022 Cuma 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti