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Tel Rıfat'taki YPG/PKK'nın, Afrin'deki briket evlere saldırısında 1 sivil öldü

Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roket saldırısı düzenledi, 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'nın, Afrin'deki briket evlere saldırısında 1 sivil öldü

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan YPG/PKK, sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürüyor.

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, Afrin'in kuzeyindeki Kefer Cenne ve güneyindeki Anab köyünde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roket saldırısı gerçekleştirdi.

Terör saldırısı soncu 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Olay yerinde 3 briket ev yıkılırken, bölgedeki siviller enkaz kaldırma çalışması başlattı.

Tel Rıfat'taki durum
YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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