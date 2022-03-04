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Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde telefonla aradığı H.K.'ye (67) kendisini savcı olarak tanıtıp FETÖ soruşturmasına adının karıştığını öne sürerek dolandırmaya çalışan şüpheli ile 5 arkadaşı, parayı alırken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Nurhak ilçesinin Alçiçek Mahallesi'nde yaşayan H.K.'yi arayan kişi, kendisini 'cumhuriyet savcısı' olarak tanıtarak, FETÖ soruşturmasına adının karıştığını belirtip, para istedi. Dolandırıcılara inanan H.K. bankadaki 165 bin lirasını çekerek eve geldi. Yaşlı adamın yakınları, arayan kişinin dolandırıcı olduğunu söyleyip parayı teslim etmemesini istedi, jandarmaya haber verdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), H.K. ile irtibata geçip, dolandırıcılarla görüşmeye devam ederek, parayı eve gelmeleri halinde teslim edeceğini söylemesini istedi. H.K. de şüpheliyi eve çağırdı. Eve gelen Y.Ö. (20) ile E.K. (23), 165 bin lirayı H.K.'den alınca JASAT ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler ayıca, 100 metre ileride şüphelileri bekleyen otomobildeki M.K. (52), N.Ç. (18), A.T. (24) ve S.Y.'yi (17) de yakalayarak gözaltına aldı. 2'si kadın 6 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

H.K., telefondaki kişinin ailesinin tüm kimlik bilgilerini söylediğini bu nedenle dolandırıcıya inanıp bankadan parasını çektiğini belirterek, "Jandarma ekipleri Hızır gibi yetişti. Dedikleri gibi parayı verdim ve bu sırada jandarma onları yakalayıp parayı da ellerinden aldı. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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