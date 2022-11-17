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Telefonla konuşarak yürüyen işçinin bodrum katına düşme anı kamerada

MERSİN'in Tarsus ilçesinde fide üretim tesisinde çalışan işçi Y.C.B., makine dairesinde telefonla konuşarak yürüdüğü sırada üzeri metal levha ile kapatılmış bodrum katına düştü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Telefonla konuşarak yürüyen işçinin bodrum katına düşme anı kamerada

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Topçu Mahallesi'nde fide üretim tesisinde meydana geldi. Makine dairesine giren işçi Y.C.B., bir süre sonra telefonuyla ilgilenmeye başladı. Kulağına götürdüğü telefonla konuşarak yürüdüğü sırada üzeri metal levha ile kapatılmış bodrum bölümüne düştü. Sesi duyarak olay yerine gelen mesai arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan işçi Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri tarafından müdahale edilerek bulunduğu yerden çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edildi.

Hastaneye götürülen işçi tedavi altına alınırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞTE O ANLAR

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