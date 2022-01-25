TEM'de yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'u esir alan kar ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor. Vali Yerlikaya'dan sürücüler için kritik çağrı geldi. İşte son durum...

İstanbul'da yağan kar ulaşımı ve hayatı felç etti. Kurumlar bütün imkanlarını seferber etmişken peş peşe açıklamalar geliyor.

09:20 > SÜRÜCÜLERE 'ARAÇLARINIZI KALDIRIN' ÇAĞRISI

İstanbul Valiliği kar nedeniyle otoyol ve D-100'de park edilen araçların kaldırılması için sürücülere çağrıda bulundu.

09:10 > TEMDE ARAÇ KUYRUĞU

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.